ZUTATEN

für 4 Personen



400 g breite grüne Bohnen (Fisolen)

Salz

6-8 Stiele Bohnenkraut

4 Stiele Dille

500 ml Rote-Rüben-Saft

500 g Kabeljaufilet

400 g Bandnudeln

weißer Pfeffer

2 EL Pflanzenöl

40 g Butter

100 ml Gemüsefond

2 Ei-Dotter

5 EL Schlagobers

Zucker

40 g frischer Kren



Aufwand: **| Zubereitungszeit: 30 Minuten|

Preis: *** | Kalorien: ca. 680 kcal/Person



Fisolen (grünen Bohnen) putzen und längs halbieren. In kochendes Salzwasser einlegen, 5 Minuten garen, abgießen, abschrecken und abtropfen lassen. Bohnenkraut mit den zarten Stielen fein schneiden. Dillspitzen vom Stiel zupfen, fein schneiden.

2 l Wasser mit dem Rote Rüben-Saft erhitzen. Das kochende Wasser salzen, die Nudeln darin nach Packungsanweisung bissfest kochen.

Fisch quer in 3 cm breite Streifen schneiden, rundum mit Salz und Pfeffer würzen. Öl und Butter in einer großen Pfanne erhitzen, Fisch darin bei starker Hitze auf beiden Seiten je 2-3 Minuten braten, herausheben und warm stellen. Restliche Butter in der Pfanne aufschäumen, Bohnenkraut und Fisolen darin erwärmen. Nudeln abgießen, druntermischen, mit Salz abschmecken.

Für den Krenschaum Gemüsefond und Dotter in einem kleinen Topf unter Rühren mit einem Schneebesen bis kurz vor dem Kochen erhitzen. Obers und den frisch geriebenen Kren drunter rühren, mit Salz und einer Prise Zucker würzen. Die Sauce mit einem Pürierstab aufmixen.

Den Fisch mit Dille bestreuen und mit den Bohnen-Nudeln anrichten. Mit Krenschaum beträufeln.



Aus dem Buch „Sonntags Pasta“, Edition Fackelträger, 20 €



TIPP:

Viele, viele Pasta-Rezepte inklusive Nudel- und Saucen-Basiswissen finden Sie unter: www.pastaweb.de



