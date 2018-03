ZUTATEN

für 4 Personen



600 g Hühnerfilet

4-5 Karotten

200 g Karfiol

200 g Brokkoli

2 Zwiebeln

200 g Reis

3-4 EL Pflanzenöl

2 EL Garam Masala (siehe Tipp)

200 ml klare Hühnersuppe

frischer Koriander

Salz



Aufwand: *| Zubereitungszeit: 40 Minuten|

Preis: ** | Kalorien: ca. 500 kcal/Person



Das Fleisch waschen und in mundgerechte Stücke schneiden. Das Gemüse waschen und in kleine Stücke teilen bzw. schneiden. Die Zwiebeln schälen und fein schneiden. Den Reis nach Packungsanleitung kochen.

In einer großen Pfanne das Öl erhitzen, die Zwiebeln darin goldig dünsten. Die Karotten kurz mitbraten. Das Garam Masala hinzufügen, mit Hühnersuppe aufgießen. Die Fleischstücke dazugeben, etwa 10 Minuten köcheln lassen. Brokkoli- und Karfiolröschen dazugeben, weitere 5 Minuten köcheln lassen. Mit Salz abschmecken. Mit Reis anrichten, mit Korianderblättchen bestreuen.



Tipp 1: Für das selbstgemachte Garam Masala 1,5 TL Koriander, 1,5 TL Kardamom, 1 EL Kreuzkümmel, ½ TL Muskatnuss, 1 TL Zimt, ½ TL Gewürznelken, 1,5 TL Pfeffer (alles gemahlen) gut vermischen.



Tipp 2: Statt Hühnerbrust verwende ich lieber saftiges, ausgelöstes Keulenfleisch. Knochen, Haut und Parüren friere

ich ein. Ist genug zusammengekommen, koche ich einen großen Topf Hühnersuppe daraus.



