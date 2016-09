ZUTATEN für 4 Personen



8-12 kleine, zarte grüne oder

violette Blätter Grünkohl

2 große Handvoll Blättchen

von frischen Kräutern

(z. B. Petersilie, Minze oder Dille)

1 roter Apfel

1 kleine rote Zwiebel

100 g Linsen- oder Bohnensprossen

4 EL gemischte Kürbis- und Sonnenblumenkerne, geröstet

Für das Dressing:

100 ml Buttermilch

2 EL Apfel-Balsamessig oder Apfelessig

2 TL Honig

2 TL körniger Senf

50 ml Pflanzenöl nach Geschmack

50 ml Olivenöl



Aufwand: * | Zubereitungszeit: 20 Minuten |

Preis: * | Kalorien: ca. 280 kcal/Person



Für das Dressing Buttermilch, Essig, Honig und Senf in einer Schüssel verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen, dann die beiden Öle unter ständigem Schlagen in einem feinen Strahl einfließen lassen. Für eine noch seidigere Textur das Dressing kurz mit dem Stabmixer aufschlagen.



Die festen Rippen aus den Grünkohlblättern heraustrennen und in feine Streifen schneiden, die Blätter in mundgerechte Stücke reißen. Die Kräuterblättchen zerzupfen.



Apfel vom Gehäuse befreien, Fruchtfleisch in feine Scheiben schneiden. Zwiebel schälen, in feine Streifen schneiden. Grünkohl, Kräuter, Apfel, Zwiebel, Sprossen und einen Großteil der Kerne in einer geräumigen Schüssel vermengen. Mit dem Dressing übergießen, durch Schwenken vermischen. Anrichten, mit den restlichen Kernen bestreuen.



Aus dem Buch „Café Cornersmith“, Knesebeck Verlag, 30,80€



Tipp: Grünkohl und andere Kohl-Raritäten bekommt man z.B. bei Gärtnerei Bach, Contiweg 12, Wien 22, www.gaertnerei-bach.at



