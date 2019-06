Gurke: Der Salatklassiker hat sich zum Barklassiker entwickelt

Die Gurken-Sortenvielfalt geht in die Dutzende. Da gibt es kleine „Picolinos“ zum Einlegen und die alte Sorte „Zitronengurke Lemon“, die durch ihre kugelrunde Form und gelbe Farbe auffällt. Oder die dickfleischige „Johanna“, die bis zu 35 Zentimeter lang werden kann. Die LGV-Gärtner konzentrieren sich neben der Salatgurke auf Mini-Gurken und Snackgurken in grün, mint und zweifärbig. Am beliebtesten sei nach wie vor die Salatgurke. Spörk: „Die Mini- und Snackgurken gewinnen aber zunehmend an Beliebtheit, weil sie zwischendurch genascht werden können und ein optimaler Snack sind.“

Gurkenverweigerern entgeht einiges: Gurken machen sich roh, gegart, eingerext oder püriert gut. Da geht noch viel mehr als Tsatsiki oder kalte Gurkensuppe. Zum Beispiel schmecken auch Gurken-Pesto, Curries oder panierte Gurken.

Mittlerweile ist die gute, alte Salatgurke Standard in jeder gut ausgestatteten Bar. Die Idee, Gin Tonic mit einer Scheibe Gurke anstatt Limette oder Zitrone zu dekorieren, wird den Engländern zugeschrieben. In einem patriotischen Akt sollen sie im Zweiten Weltkrieg aufgrund eines Handelsembargos von Zitrone auf Gurke umgestiegen sein. Diese schöne Anekdote unter Gin-mit-Gurke-Fans hat nur einen Haken: Sie lässt sich von Bar-Insidern nicht bestätigen. Macht aber nichts. Wie auch immer die Gurke ins Gin Tonic kam: Sie verleiht dem Drink auf jeden Fall eine besondere Geschmacksnote.