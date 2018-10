Gault&Millau 2019: Die Aufsteiger und Newcomer des Jahres

Der "Aufsteiger des Jahres" kommt vom Grundlsee

In einem Jahr zwei Punkte mehr in der Bewertung - das schaffen nicht viele Küchenchefs. Matthias Schütz vom Restaurant "Seeplatz'l" am Grundlsee ist so einer und für diese deutliche Leistung kürte ihn die Jury des Restaurantführers Gault & Millau in ihrer neuen Ausgabe für 2019 zum "Aufsteiger des Jahres".