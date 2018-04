Gastronomen schmeckt es rauchfrei

Der burgenländische Winzer Leo Hillinger, der u.a. in Wien, Innsbruck und Kitzbühel Wein-Bars betreibt und ebenso unterschrieben hat, kritisiert, dass die Politiker nicht die Stimme des Volkes hören wollen: "Wir reden immer von den Gesundheitskosten: Wer zahlt denn für die rauchenden Menschen?" Pro Jahr werden in Österreich rund 4.000 Lungenkrebs-Erkrankungen registriert – Lungenkrebs rangiert hierzulande sowohl bei Männern als auch bei Frauen an oberster Stelle der Krebssterblichkeit.