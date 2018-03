Anti-Rauch-Volksbegehrer wollen 900.000er-Grenze überspringen

FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache will, dass ein Volksbegehren ab 900.000 Unterschriften, das wären rund 15 Prozent der Wähler, automatisch in eine Volksabstimmung mündet; allerdings erst, wenn dieser Automatismus in der Verfassung steht, was laut türkis-blauem Regierungsplan frühestens 2021 der Fall sein soll.

Der Nationalrat könnte auch selbst eine Volksabstimmung beschließen. FPÖ-General Harald Vilimsky meinte kürzlich, ab 900.000 könne man darüber diskutieren.