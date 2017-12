1., MUSICK

Man verschenkt ja keine Messer (das bringt angeblich Unglück!). Aber man kann die allerfeinsten Schleifsteine für Freunde der wirklich scharfen Klinge verschenken. Sinnvoll und ewig.



Wien 7, Lindeng. 30,

Tel: 01/523 56 72,

Mo, Mi 8-18, Di, Do, Fr 9-17, am 23.12. bis 18,

www.musick.at



2., ALEXANDRA PALLA

Die Foodbloggerin und Begründerin des Foodblog-Awards ließ auch ein spezielles Schneidbrett designen. Und dieses „Roughcutboard“ ist das beste Schneidbrett der Welt (68,– €).



Wien 9, Kolingasse 3,

Tel: 0676/354 83 44,

am 23.12. 10-15,

www.alexandrapalla.at



3., BABETTES

Was braucht jeder und immer? Pfeffer! In diesem Laden, dem besten Gewürzladen Österreichs, bekommt man Malabar-, Kampot-, Tellicherry-, Sarawak-, Rauchpfeffer und noch viel mehr.



Wien 1, Am Hof 13,

01/533 66 85,

Mo-Fr 10-19, Sa 10-18,

www.babettes.at



4., NEXT LEVEL BREWING

Auch Alkohol zu verschenken, ist nicht die feine Art. Die kleine Einsteiger-4 Liter-Heimbrauerei (64,90 €) aus Wiens bestem Laden für Bierbrau-Bedarf lässt Bier-Freunde aber jubeln.



Wien 12, Wilhelmstr. 23,

Tel: 01/974 46 27,

Di-Fr 12-20, Sa 10-18 Uhr,

www.beerstore.at



5., NIPPON YA

Den wirklich echten Sushi-Reis, die hochwertige Soya-Sauce, Miso-Paste oder Soba-Nudeln, edle Ess-Stäbchen und Keks-Formen im Hello Kitty-Design – das komplette kulinarische Japan.



Wien 4, Faulmanng. 5,

Tel: 01/586 10 84,

Mo-Fr 9-18.30, Sa 9-18,

www.nippon-ya.at



florian.holzer@kurier.at