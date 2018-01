1., AURELIO’S

Das Luxus-Hotel in Lech ist über die Piste Nr. 200 nicht nur leicht zu erreichen, sondern zählt auch zu den besten und modernsten Restaurants mit „alpiner“ Küche im Lande. Skischuhe also ausziehen.



6764 Lech am Arlberg, Tannberg130,

Tel: 05583/22 41,

Mo-So 18.30-21,

www.aureliolech.com



2., ALEXANDER

Alexander Fankhauser kennt man aus dem Koch-Fernsehen. In seinem Restaurant im Hotel Lamark, direkt erreichbar über die Holzalm-Abfahrt, zeigt er aber, was er wirklich drauf hat: absolut top!



6264 Fügenberg, Hochfügen 34,

Tel: 05280/225,

Do-So 18.30-20.30,

www.lamark.at



3., JENNYS SCHLÖSSL

Das Hotel am Ende der Serfauser Südabfahrt/Variante 2 mag zwar wie ein protziger Kasten wirken. An drei Abenden pro Woche wird hier aber ganz exquisit und fein fünfgängig aufgekocht.



6534 Serfaus, Plojenweg 9,

Tel: 05476/6654,

Di, Fr, So 19-21,

www.schloessl.com



4., SONNENHOF’S GOURMETSTUBE

Die Abfahrt Schachenlift führt direkt zum Hotel Sonnenhof, in dessen Gourmetstube man auch als Nicht-Hausgast elegante und kreative Zweihauben-Küche genießen kann.



6673 Grän, Füssner-Jöchle-Str. 5,

Tel: 05675/6375,

Mo-So 18.30-22 (Gourmet-Menü zwei Tage Vorreservierung),

www.sonnenhof-tirol.com



5., HEIMATBÜHNE

In Ischgl ist die Konzentration von Top-Restaurants hoch. Aber zu kaum einem kann man so praktisch zufahren wie zur Paznaunerstube (Haute Cuisine) und zur Heimatbühne im Trofana.



6561 Ischgl, Dorfstr. 95,

Tel: 05444/600,

Mo-So 12-14, 19-21,

www.trofana.at



florian.holzer@kurier.at