1., WINKLER

Eine Aufzählung ohne Winkler wäre unvollständig: paradiesischer Gastgarten, Wallersee-Fisch bei Tisch zerlegt, Schnecken, Palatschinken, beides legendär. Achtung: Hier wollen alle hin!



5202 Neumarkt am Wallersee, Uferstr. 33,

Tel: 06216/5270,

Mi-Mo 12-14, 18-21,

www.winkler.at



2., IGLHAUSER SCHLOSSBRÄU

Das wirkt hier wie aus dem Disney-Film, ist aber real: Mattsee, Rittersaal, wunderbarer Gastgarten, eigene Fischzucht und Kräuter-Spezialitäten aus eigener Sammlung.



5163 Mattsee, Schlossbergweg 1,

Tel: 06217/5205,

Mo-Sa 12-14, 18-22,

www.schlosshotel-igl.at



3., WIRT Z’ZELL

Traumhafte Location, und hier wird wirklich herzhaft gekocht. Es gibt Fisch aus dem Mondsee und Fleisch aus der eigenen Metzgerei: legendärer Leberkäse und Bratl in der Rein!



4893 Zell am Moos, Kirchenpl. 2,

Tel: 06234/8207,

Do-Di 10.30-22.30,

www.gasthof-langwallner.at



4., BRAUGASTHOF SIGL

Ein Braugasthof, wie er im Buche steht, vor einigen Jahren frisch renoviert, herrlicher Biergarten, Brauerei gleich daneben, gutbürgerliche Küche ohne Fehl und Tadel.



5162 Obertrum, Dorfpl. 1,

Tel: 06219/7700,

Mo, Di, Do-Sa 11-24, So 9-22,

www.braugasthof-sigl.at



5., KELLERBAUER

Vom Design etwas protzig, aber dafür sowohl kreative als auch bodenständige Küche, Gemüse zum Teil aus dem eigenen Garten. Und: nicht ganz auf der Festspielgäste-Hauptroute.



5424 Bad Vigaun, Kellerbauerweg 41,

Tel: 06245/83 474,

Mi-Fr 12-14, 18-21.30, Sa, So 12-21.30,

www.kellerbauer.at



