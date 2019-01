Neuer WWF-Fleischratgeber gibt Orientierung beim Einkaufen

Bio ist besser

Die Ergebnisse der BOKU-Forscher sind eindeutig: Bio-Fleisch aus Österreich oder der EU schneidet in allen Kategorien (Rind, Schwein, Huhn) am besten ab. „Es weist deutliche Vorzüge auf.“ Hühner- und Rindfleisch aus konventioneller, heimischer Landwirtschaft wurde in der Regel besser bewertet als importiertes.

Viel gentechnikfreies Futter in Österreich

Der Grund liegt in der heimischen Produktionsweise. „Österreichisches Fleisch basiert meist auf gentechnikfreiem Futter und die Tiere haben mehr Platz.“ Nachholbedarf orteten die Experten allerdings beim Schweinefleisch, was Fütterung und Tierwohl betrifft. „Hier zeigen sich oft nur geringe Unterschiede zu importierter Ware“, sagt Lindenthal. Das heiße aber nicht, dass konventionelle Landwirtschaft nur schlecht sei, betont er. „Es gibt in der heimischen AMA gute, meist aber regional begrenzte Projekte. Daher konnten wir sie im Ratgeber nicht berücksichtigen.“