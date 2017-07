Explosion: Wann der Gasgrill zur Gefahr werden kann

Ein Gasgriller ist nach seiner Benützung auf der Terrasse eines Einfamilienhauses Mittwochmittag in Perg in Oberösterreich explodiert. Das Unglück passierte nach dem Essen: Die Besitzer, ein 41-Jähriger und seine Ehefrau, befanden sich zu diesem Zeitpunkt schon im Gebäude und blieben unverletzt. Vermutet wird, dass sich Gas im abgedeckten Griller sammelte – durch die Sonneneinstrahlung dürfte es zur Explosion gekommen sein.

Im Vergleich zu Kohlegrillern sind Gasgriller in der technischen Handhabung komplexer – mit den richtigen Vorsichtsmaßnahmen lassen sich Gefahrenquellen eindämmen:

1. Lagern Sie Gasflaschen nie in unbelüfteten Kellerräumen: Ausströmendes Gas kann sich am Boden ansammeln, da es schwerer als Luft ist. In Wiener Wohnungen und Häusern dürfen Gasflaschen übrigens nicht auf Stiegen oder Dachböden gelagert werden (§ 4 Absatz3 WFLKG).

2. Gasflaschen immer stehend lagern.

3. Bevor Sie mit dem Grillen loslegen, sollten die Gasschläuche immer auf Risse oder auf poröses Material überprüft werden.

4. Wenn man mit Seifenwasser über Anschlüsse und Schläuche bürstet, kann man ahand kleiner Seifenblasen Lecks erkennen.

5. Schläuche niemals einer großen Hitze aussetzen.

6. Vor dem Grillen sollten Sie Gasflasche und Druckregler überprüfen. Wenn die Gasflasche Dellen hat, können Sie diese dem Verkäufer zurückbringen.

7. Den Gasgrill nur bei geöffnetem Deckel anzünden.

8. Wenn der Deckel lange geschlossen bleibt und Gas ausgeströmt, kann es zu einer Explosion kommen.

9. Beim Anzünden des Grillers sollten Sie sich niemals über die Grillfläche beugen.

10. Wenn der Brenner nach zehn Sekunden nicht zündet, müssen Sie die Gaszufuhr schließen und den Deckel offenhalten. Nach fünf Minunten kann man es wieder versuchen.

11. Verfolgen Sie dasselbe Prozedere, wenn der Gasgriller während des Grillens ausgeht.

12. Sie dürfen niemals den Schlauch von der Gasflasche trennen, wenn der Grill in Betrieb ist.

13. Trennen Sie auch niemals den Schlauch von der Gasflasche, wenn das Flaschenventil geöffnet ist.

14. Wenn Sie die Gasflaschen einwintern, dann die Gaszufuhr überprüfen und richtig schließen.

15. Vor jeder Saison den Schlauch überprüfen: Oft weist ein aufgedrucktes Datum auf die Haltbarkeit des Schlauches hin. Ist dieses überschritten, sollte man ihn auswechseln. Wer kein Datum findet, sollte nach drei bis fünf Jahren auf neue Schläuche setzen.