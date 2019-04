Ess-Tour: Ein Stadtgarten mit französischem Flair

Kaum wird es wärmer, lechzt man nach abendlicher Openair-Aktivität an neuen Orten. Und offenbar nach Gelegenheiten, sich in High-Heels, Ultra-Minis (Frauen) oder legeren Hemden (Männer) – und natürlich Sonnenbrillen (alle) – schon sehr sommerlich zu präsentieren. Dabei ist es erst Ende April und der Kleinod Stadtgarten neben dem Kursalon Hübner im Stadtpark hat gerade eröffnet – lange Warteschlangen am Eingang gibt’s trotzdem schon.