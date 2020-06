Vegane Entenbrust erobert Wien

Stefan Maran hatte vor rund zweieinhalb Jahren seine nach ihm benannte Biomarktkette an den deutschen Konzern "denn's" verkauft. Das Leben als Landwirt war ihm aber dann doch zu fad. Seine Bio-Wurzeln spiegeln sich nun auf den Etiketten der veganen Produkte wider: Über 75 Prozent des Sortiments weist Bio-Siegel auf. In das Geschäft investierten die Eigentümer 450.000 Euro: Als Teilinhaber ist auch Kuno Haas, Chef der Grünen Erde, mit an Bord. Die Suche nach einem Partner gestaltete sich anfangs etwas schwierig. Das Ehepaar Maran wollte ursprünglich mit der deutschen veganen Supermarktkette Veganz kooperieren. Josefine Maran: "Das Problem war sicher nicht das Sortiment. Wir sind uns bei den Vertragskonditionen nicht handelseins geworden." Die deutsche Supermarktkette eröffnet Ende August ihre Konkurrenz-Filiale im vierten Wiener Gemeindebezirk.

Zwar setzt Maran Vegan auf viele österreichische Marken, der Faktor Regionalität lässt sich bei Convenience-Produkten und Südfrüchten allerdings nicht hundert Prozent erfüllen: "Wir bieten auch Smoothies an. Diese Shakes würden nur mit heimischen Äpfeln nicht so gut schmecken wie mit Südfrüchten", so Josefine Maran. Übrigens setzt der vegane Supermarkt auch auf Rohkost – die getrockneten Früchte und Nüsse werden unter 40 Grad erhitzt und entsprechen so den Rohkost-Regeln.