Total Vegan

Ganz besonders mundet Orange-Safran-Olivenöl, das nur einen Schuss Sojamilch braucht. Die Orangen musste der Bruder zwei Nächte zuvor per Hand auspressen. So viel Engagement schmeckt man. Die Sorten Mandel-Kokos, Banane und Pekannuss bestehen aus Hafermilch, Mohn-Eis aus Reismilch. Die Kugel kommt im Veganista auf 1,6 €. Cecilia, die ältere Schwester verzichtet schon seit 28 Jahren auf tierische Produkte: "Als ich 12 war, hat es Klick gemacht: Damals hab ich mich so gegraust davor, als Blut aus dem Steak quoll. Veganerin in einem 300 Einwohner-Dorf im Burgenland zu sein, war damals gar nicht so easy." Susanna Paller, die der kreative Kopf der beiden ist und sich für die Rezepten verantwortlich zeigt, ergänzt: "Als ich mich vor 15 Jahren dazu entschloss, standen ethische Gründe im Vordergrund. Es werden aber immer mehr Gründe. Sich vegan zu ernähren, war vor 20 Jahren viel schwieriger als heute." Damit Susanna Paller auch wirklich theoretisch eine Ahnung vom Gelati machen hat, absolvierte sie in New Jersey die "Ice Cream University". Für sie stehen regionale Produkte im Vordergrund – lieber tiefgekühlte heimische Erdbeeren als chilenische. Exotische Sorten wie Mango stehen aber natürlich auch auf der Liste. Auf fünf Liter Erdbeer-Eis kommen 2,5 bis 3 Kilo Erdbeeren.