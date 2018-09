Dieser Prosecco verursacht keinen Kater

Prosecco trinken und keinen Kater am Tag danach haben? Hofer macht es möglich ­- zumindest in England. Ab sofort gibt es dort nämlich um nur 7,99 Pfund (8,99 Euro) einen organischen Prosecco, der keinen Brummschädel am Tag danach verursachen soll.

Grund dafür sind laut Hersteller vor allem die kaum vorhandenen Sulfite und Konservierungsstoffe, die normalerweise in Proseccos benutzt werden, um diese länger frisch zu halten.

Die Familie Corvezzo, die diesen Schaumwein herstellt, setzt aber noch eins drauf: Das 150 Hektar große Weingut, das sich 30 Kilometer nordöstlich von Venedig befindet, produziert umweltfreundlich, ganz ohne Pestizide und Herbizide und verwendet erneuerbare Energien.

Unterschiedliche Meinungen

Bei den Konsumenten scheint der Prosecco gut anzukommen. Auf der Aldi-UK-Homepage bekam das Produkt von insgesamt 175 Bewertungen, 154 Mal die Bestnote.

Doch nicht alle Experten sind von dem Prosecco überzeugt. So schrieb beispielsweise der australische Wissenschaftler GID MK auf der Webseite Medium.com, dass nicht die Sulfite, sondern der Alkohol selbst, für die Kopfschmerzen am nächsten Tag verantwortlich sei. Organisch zu produzieren sei zwar für die Umwelt gut, würde aber nicht zur Gesundheit beitragen.

Ob es den Prosecco bald auch in Österreich geben wird, ist derzeit noch unklar.