Gast beschwert sich über behindertes Kind: Wirt kontert

"Solche Menschen sollten kein Recht haben, hier zu sitzen", soll ein Gast des deutschen Landgasthofs Lahner zu einer Familie mit behindertem Kind gesagt haben. Der Vorfall soll sich bereits Anfang Oktober im deutschen Heiligenstadt zugetragen haben.

Der Wirt Marcus Müller soll zunächst von den Eintgleisungen des Gastes nichts mitbekommen haben: So soll die Dame lautstark zu anderen Gästen unter anderem gesagt haben: "Sie gehören ins Heim, um dort zu verrotten", wie die Zeitung Nordbayern berichtete.

Neben den Restaurantgästen und der Familie hörte auch das Servicepersonal die Beleidigungen, die Mitarbeiter erzählten aber erst später ihrem Chef von dem Vorfall. Müller konnte nicht mehr eingreifen, denn die Frau hatte das Restaurant bereits verlassen.

Allerdings legte der Gast noch einmal nach und schrieb ein anonymes Mail an das Gasthaus: "Man solle doch bitte darauf achten, welches Klientel man sich ins Haus holt, wenn so was öfters da ist, kommen wir nicht wieder."

Der Wirt machte seine Antwort auf Facebook öffentlich: "Sie brauchen auch nicht wieder kommen, ich schmeiße Sie sowas von raus, das glauben sie mir gar nicht, wenn ich merke, Sie besuchen uns noch einmal."