Der Fleischer von nebenan

Wien-Liesing

Hödls

Im Familienbetrieb inthront das kostbare Stück in einer Vitrine. Pferdeleberkäse, eine Spezialität des Hauses und frei von jedem Vorwurf. Denn dieschlachten ihre Tiere selbst, sie sind die Letzten in Wien . Die anderen Fleischer der Hauptstadt beziehen ihre Ware von modernen Schlachthöfen, in deren riesigen HallenFleisch im Akkord gehauen wird: betäuben, aufschlitzen, zersägen.

Die Hofschlachtung dagegen ist ineffizient und teuer. „Die Tierarztkosten sind explodiert“, sagt Christoph Hödl. Jedes Tier muss vor und nach der Schlachtung begutachtet werden.

Hödl weiß, wie die großen Schlachtbetriebe arbeiten, wie sie arbeiten müssen, um Profit zu machen. Stundenlang seien die Tiere im Lkw unterwegs – quer durch Österreich und später mitunter, verpackt in Plastik, quer durch halb Europa. Über 3000 Kilometer von Rumänien bis nach Großbritannien hatte besagtes Pferdefleisch in den Fasern, ehe es beim Konsumenten war, bei den Hödls sind es gerade einmal 30 Kilometer. Hödl junior und senior holen die Tiere jede Woche selbst vom Bauern aus dem Tullnerfeld. 20 bis 25 Schweine, drei Stiere, drei Kälber, ab und zu ein Fohlen. Drei Mal in der Woche wird geschlachtet, von ein bis vier Uhr in der Früh.