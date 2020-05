Die Letzten ihrer Art

In Paris oder Lyon, in Rom oder Florenz ist von einem Sterben der Fleischhauer keine Rede. Sie profitieren von einer Esskultur, die eine Orientierung nach dem Billig-Preis verbietet zugunsten der Suche nach Qualität. Vielleicht wendet sich auch in Wien eine aufgeklärte und genussfähige Generation vom Styroporschnitzel ab und der Fleischvitrine beim Fleischhauer zu. Denn die Art ist bedroht, aber noch nicht ausgestorben. Suchen Sie die beste Adresse in ihrer Nähe. Möglich, dass Sie staunen, wie vielfältig und spannend das Handwerk des Fleischhauers ist.