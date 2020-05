Das gefiederte Objekt unserer Begierde

"Neulich", so erzählt Walter Eselböck vom Restaurant Taubenkobel in Schützen, "habe ich eine Gänsekeule gegessen in unserer Greisslerei (die volksnahe Ausgabe des taubenkobels im Nebengebäude, Anm.), so knusprig und so gut. Die Gansln vom Stekovics sind einfach die besten." Er muss es wissen. Der Stekovics gilt als eine hervorragende Adresse für Paradeiser und für Gänse. Der Taubenkobel wiederum wird von Profiessern als beste Gänsebraterei im Burgenland eingestuft. An anderen Kultadressen mangelt es ebenfalls nicht. Im Gut Purbach im Nachbarort oder in der Wirtshauslegende Zur Dankbarkeit in Podersdorf sind in diesen Tagen freie Sitzplätze Mangelware. Spontan vorbei schauen? Vergessen Sie's lieber. Auch in Wien und Niederösterreich lassen die Genießer den Gänseschmaus nicht ungenutzt vorbeimarschieren. Eine der besten Adressen fürs Martinigansl - der Sodoma in Tulln - ist seit langem fast ausgebucht.

Auch beim Grünauer in Wien Neubau sind kaum mehr Plätze zu haben. Immer wieder wird gefragt: "Und? Gibt es einen Geheimtipp fürs Ganslessen?" Eingefleischte Gansl-Spezialisten schwören schon seit langem auf die Gansln beim Barbanek im 11.Bezirk. Zumindest der Wirtshausgeruch dort ist unvergesslich, was der Barbanek um diese Zeit mit vielen der gerade genannten Adressen gemeinsam hat.

Der Hausarzt ist vom Martinifest für gewöhnlich weniger begeistert und empfiehlt körperliche Ertüchtigung etwa in Form eines Gänsemarsches in die Natur, damit der Körper für das Ringen mit dem ganz und gar nicht federleichten Schmaus entschädigt wird. Gerne versöhnt man den Magen nach dem Gansl-Essen mit einem ordentlichen Schnaps. Der freut sich darüber aber nur eingeschränkt. Deshalb sei an dieser Stelle der Erwerb des erst kürzlich auf dem Turiner Salone del Gusto vorgestellten Edelsauren von Erwin Gegenbauer empfohlen. Er wurde elf Jahre im Fass gelagert und aus einer Ruster Bouvier Auslese vergoren.

Sodoma, 3430 Tulln, Bahnhofsstraße 48, T 02272 64616

Grünauer, 1070 Wien, Hermanngasse 32, T 01 526 40 80

Barbanek, 1110 Wien, Fuchsröhrenstraße 13, T 01 749 21 18