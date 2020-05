Lafer kocht Martinigansl

Rezept für 6 Personen: 1 Gans (ca. 4,5 kg), Salz, Pfeffer

Füllung: 320 g Mehl, 20 g Germ, 80 ml Milch, 110 g Butter, 1 Ei,

1 Eigelb, Salz, 40 g Zucker, 100 g Marillen getrocknet,

100 g Orangenscheiben getrocknet, 50 g Rosinen,

70 g Mandelblättchen, 200 ml Geflügelsuppe

Apfelrotkraut: 1 Kopf Rotkraut (ca. 750 g),1 Apfel (ca. 250 g),

1/2 Zitrone, 8 EL Essig, 2 EL Zucker,

150 g Zwiebeln, 50 g Gänseschmalz,

1 EL schwarzes Johannisbeergelee,

1 bis 2 Zimtstangen,

250 ml Rotwein, Salz, Pfeffer

1. Die Flügel und die Innereien der Gans entfernen, mit Küchenpapier trocken tupfen und mit Salz und Pfeffer von innen und außen würzen.

2. Das Mehl in eine Schüssel sieben. Den Germ in der lauwarmen Milch unter Rühren auflösen.

3. Die Butter zerlaufen lassen und Ei, Eigelb, Salz und Zucker zugeben.

4. Die aufgelöste Hefe und die Buttermischung zu dem Mehl geben und zu einem glatten Teig kneten. Anschließend abgedeckt bei Zimmertemperatur etwa 30 Minuten gehen lassen.

5. Inzwischen Marillen und Orangenscheiben klein schneiden und zusammen mit Rosinen und den gehobelten Mandeln vorsichtig mit dem Kochlöffel unter den Teig kneten.

Den Teig in die Bauchhöhle der Gans geben und diese mit einem Küchenfaden zunähen und binden. Nochmals ca. 30 Minuten stehen lassen.

6. Die Gans mit der Suppe auf ein Backblech geben und im vorgeheizten Backofen bei 130°C ca. 4 – 5 Stunden langsam braten. Anschließend die Gans auf ein Gitter setzen.

7. Die Butter flüssig werden lassen, mit dem Honig und der Sojasauce einkochen und auf die Gans streichen. Diese anschließend im Backofen bei 220°C bräunen.

Diesen Vorgang solange wiederholen, bis die Gans knusprig braun ist.

8. Das Rotkraut in feine Streifen schneiden. Den geschälten und entkernten Apfel grob stifteln und mit dem geschnittenen Rotkraut, Zitronensaft, 6 EL Essig, Salz und 1 EL Zucker mischen. Zugedeckt im Kühlschrank 24 Stunden ziehen lassen.

9. Am nächsten Tag die geschälten Zwiebeln in feine Streifen schneiden. Das Gänseschmalz heiß werden lassen. 1 EL Zucker leicht karamellisieren, mit 2 EL Essig ablöschen. Die Zwiebelstreifen darin andünsten. Das Rotkraut, Johannisbeergelee, Zimt, Rotwein, Salz und Pfeffer dazugeben. Im geschlossenen Topf im Backofen bei 175°C ca.30 Minuten garen. Vor dem Servieren die Zimtstange(n) entfernen.