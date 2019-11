Das beste Sushi-Restaurant der Welt verliert seine Sterne

Der Restaurantführer Guide Michelin verkündete am Dienstag in der japanischen Hauptstadt, dass das Sukiyabashi Jiro seine drei Michelin-Sterne abgeben muss. Die Begründung verwundert ein wenig: Das weltbeste Sushi-Restaurant in Tokio sei zu exklusiv und verliere deswegen seine Sterne.

Der Verlust der Sterne habe nichts mit der Qualität des Essens zu tun.

Zehn Sitzplätze sind zu exklusiv

"Wir haben erfahren, dass Sukiyabashi Jiro keine Reservierungen mehr von der Öffentlichkeit entgegennimmt. Dadurch entspricht das Restaurant nicht mehr unseren Regularien", teilte eine Sprecherin von Michelin mit.

Damit sei das Restaurant zu exklusiv und nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich. Reservierungen in gelisteten Restaurants im Guide Michelin müssen prinzipiell möglich sein. Auch das Drei-Sterne-Restaurant Sushi Saito wurde aus den gleichen Gründen aus dem Restaurantführer gestrichen.

Seit 2007 hält das Sushi-Restaurant von Jiro Ono bei drei Michelin-Sternen, der Sushi-Meister ist nicht nur durch die Netflix-Dokumentation " Jiro Dreams of Sushi" bekannt, sondern auch weil Barack Obama 2014 mit dem japanischen Premierminister Shinzo Abe dort dinierte.

Derzeit kostet das Menü zu Mittag und am Abend umgerechnet 332,80 Euro exklusive Steuern.