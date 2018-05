Das beste Kürbiskernöl Österreichs ist gekürt worden

Übrigens entsteht der Duft nach frischem Brot erst nach dem Erhitzen der Kürbiskerne. Die Lebendigkeit des Schmankerls nimmt nach dem Abfüllen mit der Zeit leider ab. Für Haubenköchin Theresia Palmetzhofer (Gasthaus zur Palme, Neuhofen an der Ybbs) passen die dominanten Nuancen zu klassischen Gerichten wie Schafsfrischkäse und Salaten. "Ich mache auch gerne ein traditionelles Milcheis und füge Kürbiskernöl hinzu – das Eis wird dann giftgrün und schmeckt nussig."

Fabian Günzel (Aend, Wien) interessiert sich für das grüne Gold erst, seitdem er in Österreich sesshaft wurde: "In Deutschland kennt man Kürbiskernöl so gut wie gar nicht. Das war heute meine erste Verkostung: Wir in der Jury löffeln das Öl ja pur für die Bewertung, dabei ist es ohne Speisenbegleitung gar nicht so leicht, große Unterschiede feststellen zu können.“ Auf die Kraft der Kerne setzt der Haubenkoch selten, "allerdings schmeckt die Kombination von Vanille-Eis, Erdbeeren und Kernöl Weltklasse".

Die drei besten Kernöle im Jahr 2018: Den 1. Platz machte heuer die Ölmühle Kiendler in Ragnitz – übrigens gehörten ihre Öle schon oft zu den besten, holten aber noch nie Gold. Auf dem 2. Platz landete die Mühle von Monika Raidl aus Ottendorf an der Rittschein. Bronze holte sich die Ölmühle Steirerkraft aus Sankt Ruprecht an der Raab.