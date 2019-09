Das beliebte Foodmakers schließt, dafür macht das Ribelli auf

Warum das 25hours-Hotel in Neubau sich von dem erfolgreich geführten 1500-Foodmakers verabschiedet, erscheint nicht ganz schlüssig. Selten wagen es Wiener, in Hotels zu speisen: Hier hat das Angebot, auch in Kombination mit der Dachterrasse-Bar Dachboden, außerordenlich gut funktioniert.

Am 6. September eröffnet jedenfalls offiziell das neue Ribelli, das auf neapolitanische Pizza, auf italienischen Wein und auf Craft Beer setzt. Erfreulich ist, dass die Weinkarte im neuen Lokal auf hierzulande eher unbekannte italienische Weine setzt. Allerdings werden die Preise – der billigste kommt auf 5,50 Euro, der teuerste auf 10,50 Euro das Glas – die preissensiblen Wiener ordentlich schrecken.

Auch wenn das Pizza-Konzept gleich geblieben ist, schaut das Restaurant ganz anders als zuvor aus: Für das Interieur ist Dreimeta verantwortlich. Das Augsburger Kreativteam um Armin Fischer und Andrea Kraft-Hammerschall plante bereits die Räumlichkeiten des Hotels. Karierte Tischtücher gibt es keine, aber das Farbkonzept der Tricolore spiegelt sich wider.