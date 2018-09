China: Tote Ratte in Suppe stürzt Restaurant in finanzielle Krise

Die Aktie der Restaurantkette Xiabu Xiabu, ein auf Hot Pots spezialisiertes Unternehmen in China, hat binnen einer Woche dramatisch an Wert verloren. Auslöser für die Talfahrt des Kurses: Eine schwangere Frau fand am 6. September eine tote Ratte in ihrer Suppe. Seither hat der Konzern laut New York Times rund 190 Millionen Dollar, etwa 160 Millionen Euro, seines Marktwertes eingebüßt.