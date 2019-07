Pilzzucht in unterirdischen Hallen in Anderlecht

Nur ein paar Meter unter der Erde, in den kühlen Kellergewölben eines alten Schlachthauses in Anderlecht in der Region Brüssel, züchten junge Unternehmer Pilze für Gourmets. Shiitake, Nameko oder auch Kräuterseitlinge, die frisch und in Bio-Qualität sonst schwer zu bekommen sind, wachsen hier auf 1.000 Quadratmetern Produktionsfläche.

Seit 2016 kultiviert das Start-up "Le Champignon de Bruxelles" Pilze in historischen Gemäuern. Ihre Firmenphilosophie zielt auf Effizienz: " Pilze sind gut im Recyceln", erklärte Start-up-Gründer Hadrien Velge. "Das Ziel ist, Lebensmittel in der Stadt zu produzieren und dafür die Ressourcen zu verwenden, die wir hier finden." Zwei Jahre lang experimentierte er mit seinem Team, um herauszufinden, worauf Pilze gut gedeihen.