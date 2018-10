Das sind die besten Food Blogs des Jahres 2018

Alles Paradeiser! So könnte das Motto des Austrian Food Blog Awards 2018 (powered by Billa) lauten, der heute Abend vergeben wurde. Die neue Zutaten-Kategorie "Paradeiser Challenge" war mit knapp 150 eingereichten Rezepten am beliebtesten. Die Challenge wurde im Live-Kochen entschieden, der Award zum siebten Mal verliehen. Die Blogger werden außerdem für eine TV-Show gecastet. "Denn Blogger entwickeln sich immer mehr zu Medienproduzenten und unterhalten eine völlig neue, vor allem junge Zielgruppe", sagt Award-Intendantin Alexandra Palla.

Die Trends 2018: Brotbacken zum Beispiel. Jurorin Barbara van Melle war von den vielen Einreichungen begeistert. Regionalität boomt ebenfalls, mit Rezepten von Gasteiner Krapfen bis zur Wiener Kaisersemmel. Außerdem wurde in Geschmackserinnerungen der Kindheit geschwelgt. Die Preise wurden in zwei Blogkategorien und fünf Rezeptkategorien vergeben. In der prominenten Jury saßen u.a. die Haubenköche Philip Rachinger und Andreas Döllerer, Stadtkäser Johannes Lingenhel und Kulinarik-Experte Florian Holzer. Hier sind die Gewinner

Blog des Jahres