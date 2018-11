Das ist der beste Sommelier des Landes

Hohes Fachwissen über Weine, Erfahrung in internationalen Gastronomiebetrieben und die Teilnahme an europäischen und internationalen Sommelier-Wettbewerben: Wer an der Spitze der heimischen professionellen Weinkenner mitmischen will, muss in der Weinwelt recht versiert sein.

Und sie sind auch eine gute Grundlage, wenn man um den Titel des Sommelier-Staatsmeisters, der alljährlich von Sommelier Union Austria vergeben wird, antritt.

Andreas Jechsmayr setzte sich durch

Dabei setzte sich ein Oberösterreicher klar durch: Andreas Jechsmayr arbeitet als Sommelier im Landhotel Forsthof in Sierning bei Steyr und wird Österreich nun bei der Sommelier-Weltmeisterschaft im März 2019 in Antwerpen vertreten.