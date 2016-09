Ein verschneiter Wintertag und eine zierliche Braut in einem fließenden Kleid. Die Fotografin will aber nicht die Geschichte der Braut erzählen, sondern lenkt den Blick auf den neuesten Food-Trend namens "naked cake" – eine Schichttorte ohne Glasur, mit bezauberndem Blumenschmuck.

Food-Blogger spüren Trends auf und geben einfache Anleitungen, wie Entenwürsteln mit Rotkraut zu Weihnachten gelingen oder eine saftige Himbeertarte im Sommer. Zum fünften Mal vergab die Agrar Markt Austria (AMA) am Freitagabend in Wien Preise für die besten Food-Blogs im deutschsprachigen Raum (hier finden Sie die Shorlist und alle Gewinner). Aus mehr als 470 Einreichungen kürte die Jury Gewinner in sechs Kategorien. Der KURIER befragte drei Sieger zu ihrem zeitintensiven Hobby und bat um Tipps für die perfekte Küchenschlacht.

When Anna cooks – Sieger Kategorie "from nose to tail"

Foto: whenannacooks.com (3) KURIER: Wie sind Sie zum Fotografieren und Kochen gekommen?

Anna Bozecski: Ich hab vom Fotografieren und von Fotobearbeitung eigentlich keine Ahnung. Meine Rezepte fotografiere ich mit einer Spiegelreflexkamera, allerdings warte ich immer auf das perfekte Licht. Als ich in einer Erdgeschoß-Wohnung gelebt habe, war das Fotografieren ohne Studio und professionelle Beleuchtung sehr schwierig. Meine Eltern sind leidenschaftliche Köche, backen jedes Brot selber. Bei Familienfesten stehen wir stundenlang in der Küche zusammen. Das Handwerk hab ich von ihnen gelernt. Zum Kochen habe ich erst begonnen, als ich in eine eigene Wohnung gezogen bin. Davor hatte ich Angst, dass meine Mitbewohner mein gutes Olivenöl aufbrauchen.

Foto: whenannacooks.com Sie haben heuer zum ersten Mal Würstel gemacht?

Ja, ein Freund hat mich die Technik vor einem Jahr gelehrt. Die Prozedur dauert einige Stunden, aber es ist eine coole Erfahrung: Man hat das Gefühl, man hat etwas fabriziert.

Foto: whenannacooks.com Sie verwenden auch Fertigteig …

Natürlich bin ich kein Fan von Fertigzutaten, aber mit Fertigteig sind manche Rezepte einfacher zum Nachbacken.

Hier geht es zum Blog.

Kitchen Story– Sieger Kategorie "Instagram"

Foto: www.kraut-kopf.de (3) KURIER: Sie haben nicht nur ein schönes Foto, sondern gleich mehrere pro Rezept. Wie viel Zeit investieren Sie in Ihren Blog?

Carolina Auer und Carina Grissemann: Es gibt Zeiten, da machen wir sehr viel und treffen uns oft – wir wohnen nicht weit voneinander entfernt. Dann gibt es Zeiten, in denen wir nicht viel machen, aber das ist das Schöne daran, wir planen eher selten, und dadurch wird es nie langweilig und eintönig.

Wenden Sie Tricks wie Haarspray für mehr Glanz an?

Solche "Hilfsmittel" kommen bei uns nicht zum Einsatz!

Wie sind Sie zum Kochen gekommen?

Carolina: Ich habe immer gerne Essen fotografiert und Carina immer gerne gekocht und die entsprechenden Gerichte dazu gemacht. Ideen und Dekorationen sammeln wir beide. Bei spontanen Kitchenstory-Sessions haben wir die besten Ideen.

Foto: www.kraut-kopf.de Wieso backen Sie Hochzeitstorten?

Carina: Eine Weddingplanerin, eine Stylistin und wir beide: Carolina, die Hochzeitsfotografin, und ich, die Foodstylistin, taten das, was wir am besten konnten.

Foto: www.kraut-kopf.de Was ist für Sie Soulfood?

Carina: Für mich die Himbeertarte.

Hier geht es zum Blog.

Krautkopf – Gesamtsieger Kategorie "bester Blog"

Foto: kitchenstory.at (3) KURIER: Sind Sie nur genusstechnisch ein Paar?

Susann Probst und Yannic Schon: Nein, auch privat.

Ist es mühsamer, einen Blog zu zweit zu machen?

Für uns ist es eine Bereicherung, da wir uns ergänzen. Verschiedene Meinungen bringen uns weiter, weil es anregt, die Dinge von einem anderen Standpunkt aus zu betrachten.

Sie mahlen die Gewürze frisch. Haben Sie noch andere Tipps?

Wir machen die Nussmilch für unser Müsli oder die Paste fürs Curry. Das klingt aufwendig, aber wenn man es in den Alltag einplant, sind es schnelle Handgriffe.

Foto: kitchenstory.at Sie machen Private Dining und eine App?

Wir fotografieren in ganz Europa Hochzeiten. Wir könnten uns nicht vorstellen, in einem Restaurant hinterm Herd zu stehen. Aber Dinner-Abende liegen uns sehr am Herzen.

Foto: kitchenstory.at Was ist Ihr meistgelesenes Rezept?

Paradeiserrisotto.

Hier geht es zum Blog.