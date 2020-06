Alles über Kekse

Weihnachten

Kekse

Kekse sind wesentlich mehr als die traditionellen süßen Begleiter durch die Vorweihnachtszeit, meintIlse König. In der geräumigen Wiener Küche der Politikwissenschaftlerin und Unternehmensberaterin duftet es das ganze Jahr über nach feinem, kleinen Backwerk. "Ich fand es schon immer schade, dass es nur zugibt. In so einen kleinen Bissen kann man so unwahrscheinlich viel Geschmack hineinbringen." Dazu helfe der Entstehungsprozess mit "echter Hand-Arbeit" der Kopfarbeiterin, die Gedanken fließen zu lassen.

Dass sie auf ihren kulinarischen Entdeckungsreisen durch Europa und die USA überraschend vielfältige "Kekskulturen" vorfand, war wohl kein Zufall. "Überall gab es während des ganzen Jahres Kekse", erzählt die leidenschaftliche Köchin.