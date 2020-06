Big Player im Big Apple

Wer kennt nicht den legendären Songtext von Frank Sinatra: " New York, the City that never sleeps"? Frankie-Boy hätte den Text auch um die Zeile "... the City that loves eating" erweitern können. In Manhattan wird gerührt, blanchiert und gegart bis zum Abwinken. Nirgendwo existiert eine größere Dichte an Spitzenrestaurants, hippen Bars und Delis. Selbst die sündteuren Guide-Michelin-Drei-Sterne-Restaurants sind zur Primetime über Wochen hinweg ausgebucht. So schnell wie Lokale ihre Pforten öffnen, sperren sie auch wieder zu. Kaum etwas ist schwieriger, als im Big Apple einen kulinarischen Langzeiterfolg zu verbuchen.

Einer, der es ohne viel Aufsehen, aber dafür mit einem grandiosen Feingefühl für Weine geschafft hat, ist der Tiroler Aldo Sohm (43).