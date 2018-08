Jetzt gibts auch in Wien schwarze Eis-Stanitzel

Schaut optisch ungewöhnlich aus, macht aber ordentlich was her: Nach kreativen Eis-Sorten wagen sich die Schelato-Macher nun auch an die Stanitzel. In der Filiale in der Wiener Schleifmühlgasse gibt es seit Kurzem auch schwarze Stanitzel als Behältnis für die cremigen Eiskugeln. Es besteht wie fast alle Stanitzel aus Mehl, Zucker, ein bisschen Kokosöl, Salz und Vanille-Extrakt, erläutert Philipp Bihall. Die schwarze Farbe kommt von Aktivkohle, die den Geschmack der Stanitzel praktisch aber nicht beeinträchtigt.