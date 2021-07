5 Rezepte, die Weihnachts-Muffel lieben

Zimtsterne, Linzer Augen, Rumkugeln – trotz üppig gedeckter Weihnachtstafeln bleibt bei so manchen Naschkatzen die Lust auf Weihnachtskekse aus. "Dabei lassen sich prinzipiell alle Rezepte originell ändern: Zum Beispiel kann man für Vanillekipferl Erdnüsse oder Kürbiskerne verwenden und sie in Schokolade tunken – Freestyle kommt gut an", erklärt Konditorin und ORF-Fernsehköchin Eveline Wild. Auch Gewürze wie Zimt, Ingwer oder Kardamom killen jede Fadesse.

Übung und Geschicklichkeit braucht es bei Füllungen oder zusammengesetzten Weihnachtskeksen: "Wer selten bäckt, sollte eher bei Vanillekipferln bleiben." Denn Mürbteig lässt sich besonders einfach zubereiten, noch dazu bleibt dieser im Kühlschrank zwei Wochen frisch – mit dem Grundteig können sich Hobbybäcker so richtig austoben. Wild räumt auch mit so manchen Back-Mythen auf: "Dass man den Schnee so lange schlagen muss, bis er in der Schüssel kleben bleibt, kommt aus jener Zeit, als man besonders viel Muskelkraft zum Schlagen gebraucht hat. Eigentlich braucht es cremigen Eischnee mit feinen Poren, damit man ihn leicht unterheben kann. Mit einer Küchenmaschine ist das heutzutage überhaupt keine Hexerei mehr."