15 fertige Blätterteige im Test: Nur einer mit Butter

Von 25 Cent bis 1,72 Euro pro 100 Gramm:15 fertige Blätterteige hat der Verein für Konsumenteninformation (VKI) in österreichischen Supermärkten getestet, darunter zwei Light-Produkte und ein glutenfreier Blätterteig, der am teuersten war. Die Eigenmarken der Supermärkte sind in der Regel günstiger als die Markenartikel. Da die Teige meist mit einem Backpapier versehen sind, wurde auch dieses genau unter die Lupe genommen.

Hoher Fettgehalt

Untersucht wurde, wie viel Fett, gesättigte Fettsäuren, Transfettsäuren, Salz und Schadstoffe in den verschiedenen Produkten enthalten sind. Was das Salz angeht, blinkt die Nährwertampel bei allen Testkandidaten gelb.

Hinsichtlich des Gesamtfettgehalts, warnt die Ampel nur bei 3 Fabrikaten in Gelb, sonst leuchtet sie bei allen Produkten wegen der zu großen Mengen rot. Noch einheitlicher sieht die Situation bei den gesättigten Fettsäuren aus: Hier erscheint wegen der hohen Werte ausnahmslos das Rotlicht.