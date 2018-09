Zehn Jahre Noan-Olivenöl: Erfolgsgeschichte mit sozialer Ader

Am Anfang stand einfach die Idee, ein Sozialprojekt zu starten. "Womit, wussten wir anfangs selbst noch nicht", sagte Margit Schweger vor drei Jahren in einem KURIER-Interview. "Als wir in einem Griechenland-Urlaub durch unseren kleinen Oliven-Hain spazieren gegangen sind, kam uns schließlich die Idee." Die da hieß: Mit einem Olivenöl als Lifestyleprodukt Bauern ein fixes Einkommen zu garantieren.