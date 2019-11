Zwischen Turrach und Kanada: Die schönsten Saunen der Welt

Gold-Schmelze

Dieses Juwel (siehe Aufmacherbild) befindet sich in Dalen, 160 Kilometer südwestlich von Oslo und ist die auf Stelzen stehende „ Soria Moria Sauna“, die fast auf dem Lake Bandak zu schweben scheint. Ihren Namen verdankt das puristische Kleinod dem norwegischen Märchen „Das Soria-Moria-Schloss“, in dem es um einen goldenen Palast in den Bergen geht. Das Gold spiegelt sich in den regionalen Holzschindeln wider, die diese Sauna zu etwas ganz Besonderem machen. Sie ist auch nicht nur für die Gäste des angeschlossenen Dalen Hotels zugänglich, sondern auch für Tagesgäste oder Wanderer. www.dalenhotel.no