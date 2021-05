Zwischen Himmel und Erde: Faszination Brücken

„Brücken sind eine faszinierende Errungenschaft“, sagt also aus gutem Grund der Statiker Peter Bauer, Universitätsprofessor und ehemaliger Präsident der österreichischen Ziviltechnikerkammer. Damit meint er vor allem die Erfindung des Bogens in der Architektur, die es den Menschen erst ermöglichte, größere Distanzen quasi in der Luft zu „überbrücken“.

Die Römer haben’s zwar nicht erfunden, aber wie so vieles zur Perfektion gebracht, die noch erhaltenen Brücken, wie die über 70 Meter hohe Puente de Alcántara in Spanien, sind heute noch beeindruckend. Und das, ohne die modernen Möglichkeiten, die wirkenden Kräfte zu berechnen, die über die Standhaftigkeit des Bauwerks bestimmen – oder deren Fehlen. „Bei den antiken Baumeistern wurde Erfahrungswissen an die nächste Generation weitergegeben. Und manche waren dann halt mutiger, haben sich mehr getraut, und so neue Möglichkeiten eröffnet. Natürlich muss man bedenken, dass wir heute die gescheiterten Projekte ja nicht mehr sehen – erhalten sind nur die, bei denen alles gut gegangen ist. Heute hingegen wird vorausgesetzt, DASS es gut geht“, erklärt Experte Peter Bauer.