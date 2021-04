Kirchen-Architektur: Wie moderne Gotteshäuser aussehen

Wer sucht, findet neue, beeindruckende Kirchenbauten praktisch auf der ganzen Welt. Cino Zucchis Auferstehungskirche in Mailand etwa oder die Chapel of St. Lawrence von Ville Hara und Anu Puustinen in Finnland oder die Holy Rosary Catholic Church in Louisiana. Ein guter Teil des Œuvres von Mario Botta besteht aus Sakralbauten, darunter die berühmte San Giovanni Battista im Bergdorf Mogno in der Schweiz. „Wenn ich könnte, würde ich nur Kirchen bauen“, sagt der Star-Architekt selbst.