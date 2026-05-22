WM-Helden: Sasa Kalajdzic im Portrait

Steckbrief Position: Stürmer

Jahrgang: 1997

Aktueller Verein: LASK

Größe: 2,00 m

Sasa im Nationalteam: 21 Spiele, 4 Tore, 10 Siege, 3 Unentschieden, 8 Niederlagen

Der Familienvater Sasa ist seit 2024 mit Lorena verheiratet. Das Paar feierte eine romantische Hochzeit in Kroatien und hat mittlerweile einen Sohn. Aleksandar (*2024) ist das bisher einzige Kind des Paares.

Kaffee-Junkie Kein Morgen ohne Kaffee – und tagsüber sind noch ein paar Tassen ein Muss. Den Grund sieht er selbst in seinen Balkan-Wurzeln.

Der Pechvogel Es gibt kaum einen Teamspieler, der schon so oft von schweren Verletzungen ausgebremst wurde in seiner Karriere, wie Sasa Kalajdzic. Drei Kreuzbandrisse musste er schon wegstecken, zwei davon erlitt er fast unmittelbar hintereinander, weshalb er zuletzt über drei Jahre fast nicht Fußball spielen konnte.

Die Zukunft Kalajdzic gehört den Wolverhampton Wanderers, die 2022 gleich 18 Millionen Euro an Stuttgart für ihn bezahlten. Aktuell ist er bis Sommer an den LASK verliehen. Zukunft ungewiss.