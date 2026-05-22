WM-Helden: Sasa Kalajdzic im Portrait
Der zwei Meter große Stürmer ragt im ÖFB-Team heraus. Der Wiener mit serbischen Wurzeln ist glücklicher Familienvater und war auch schon Restaurantbesitzer. Den 20. und damit letzten Teil des Gewinnspielcodes finden Sie am Ende des Artikels.
Steckbrief
Position: Stürmer
Jahrgang: 1997
Aktueller Verein: LASK
Größe: 2,00 m
Sasa im Nationalteam: 21 Spiele, 4 Tore, 10 Siege, 3 Unentschieden, 8 Niederlagen
Der Familienvater
Sasa ist seit 2024 mit Lorena verheiratet. Das Paar feierte eine romantische Hochzeit in Kroatien und hat mittlerweile einen Sohn. Aleksandar (*2024) ist das bisher einzige Kind des Paares.
Kaffee-Junkie
Kein Morgen ohne Kaffee – und tagsüber sind noch ein paar Tassen ein Muss. Den Grund sieht er selbst in seinen Balkan-Wurzeln.
Der Pechvogel
Es gibt kaum einen Teamspieler, der schon so oft von schweren Verletzungen ausgebremst wurde in seiner Karriere, wie Sasa Kalajdzic. Drei Kreuzbandrisse musste er schon wegstecken, zwei davon erlitt er fast unmittelbar hintereinander, weshalb er zuletzt über drei Jahre fast nicht Fußball spielen konnte.
Die Zukunft
Kalajdzic gehört den Wolverhampton Wanderers, die 2022 gleich 18 Millionen Euro an Stuttgart für ihn bezahlten. Aktuell ist er bis Sommer an den LASK verliehen. Zukunft ungewiss.
Eigenes Restaurant
Ehefrau Lorena führte in England ein Lokal mit Balkan-Spezialitäten. Beim Wechsel nach Linz gab das Paar das Restaurant aber aus Zeitgründen auf.
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