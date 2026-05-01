WM-Helden: Florian Grillitsch im Portrait
Der Mittelfeldspieler gilt als spielerisch starker Kicker. Mit ihm hat Teamchef Ralf Rangnick einen Mann für die besondere Note im Spiel. Den 17. Teil des Gewinnspielcodes finden Sie am Ende des Artikels.
Steckbrief
- Position: Mittelfeld
- Jahrgang: 1995
- Aktueller Verein: Braga
- Größe: 1,87 m
- Seit 2017 im Nationalteam: 59 Spiele, 1 Tor, 33 Siege, 10 Unentschieden, 16 Niederlagen
Traumtor
Aus 55,6 Metern traf Grillitsch am 16. September 2023 beim Spiel von Hoffenheim in Köln zum 2:1 für Hoffenheim. "So ein Tor schießt man nur einmal im Leben."
Ein Zehner
Ausgebildet wurde der Niederösterreicher als klassischer "Zehner", im Team spielt er meist einen "Sechser".
Von Sankt Pölten nach Bremen
Von 2008 bis 2013 besuchte Grillitsch die Fußball-Akademie in St. Pölten, ehe er in den Nachwuchsbereich von Werder Bremen wechselte.
Wanderjahre
Von 2017 an spielte Grillitsch in Hoffenheim. Danach begann eine Wanderschaft über Ajax Amsterdam, Valladolid bis ins portugiesische Braga.
Ein Tor
In 59 Länderspielen durfte sich Grillitsch nur ein Mal über ein Tor freuen. Das gelang ihm 2018 beim 4:0-Sieg in Luxemburg.
Teil 17/20 des Gewinnspielcodes:
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Die Erklärung des Gewinnspiels und weitere Details finden Sie hier.
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