Fußballer Florian Grillitsch im Portrait
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WM-Helden: Florian Grillitsch im Portrait

Der Mittelfeldspieler gilt als spielerisch starker Kicker. Mit ihm hat Teamchef Ralf Rangnick einen Mann für die besondere Note im Spiel. Den 17. Teil des Gewinnspielcodes finden Sie am Ende des Artikels.

Alexander Strecha

von Alexander Strecha

01.05.26

Steckbrief

  • Position: Mittelfeld
  • Jahrgang: 1995
  • Aktueller Verein: Braga
  • Größe: 1,87 m
  • Seit 2017 im Nationalteam: 59 Spiele, 1 Tor, 33 Siege, 10 Unentschieden, 16 Niederlagen

Traumtor

Aus 55,6 Metern traf Grillitsch am 16. September 2023 beim Spiel von Hoffenheim in Köln zum 2:1 für Hoffenheim. "So ein Tor schießt man nur einmal im Leben."

Ein Zehner

Ausgebildet wurde der Niederösterreicher als klassischer "Zehner", im Team spielt er meist einen "Sechser".

Von Sankt Pölten nach Bremen

Von 2008 bis 2013 besuchte Grillitsch die Fußball-Akademie in St. Pölten, ehe er in den Nachwuchsbereich von Werder Bremen wechselte.

Wanderjahre

Von 2017 an spielte Grillitsch in Hoffenheim. Danach begann eine Wanderschaft über Ajax Amsterdam, Valladolid bis ins portugiesische Braga.

Ein Tor

In 59 Länderspielen durfte sich Grillitsch nur ein Mal über ein Tor freuen. Das gelang ihm 2018 beim 4:0-Sieg in Luxemburg.

Teil 17/20 des Gewinnspielcodes:

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Die Erklärung des Gewinnspiels und weitere Details finden Sie hier

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(kurier.at)  |  Stand:
Alexander Strecha

Über Alexander Strecha

Von 1994 bis 2006 bei der Wiener Zeitung tätig, davon sieben Jahre als Ressortleiter im Sport. Danach erfolgte der Wechsel zu "Österreich", wo ich ebenfalls für Fußball zuständig war. Noch vor der EURO 2008 abgeworben vom KURIER. Das Hauptaugenmerk im Fußball liegt bei mir auf Austria Wien und dem Nationalteam.

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