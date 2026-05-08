WM-Helden: Christoph Baumgartner im Portrait

Steckbrief Position: Mittelfeld

Mittelfeld Jahrgang: 1999

1999 Aktueller Verein: RB Leipzig

RB Leipzig Größe: 1,80 m

1,80 m Seit 2020 im Nationalteam: 58 Spiele, 19 Tore, 32 Siege, 10 Unentschieden, 16 Niederlagen

Fußball-Familie Bruder Dominik kickt beim WAC, Cousin Stefan Feiertag in Krakau. Ehefrau Sandy war selbst Fußballerin, unter anderem in Deutschland. Kennengelernt haben sich die beiden auf der Akademie in St. Pölten.

Beste Freunde Mit Teamkollegen Michael Gregoritsch verbindet Baumgartner eine innige Freundschaft. Dessen Vater Werner war – wie für viele Teamkollegen – sein Trainer in der U21.

Klasse übersprungen Der Mann hat nicht nur gutes Spielverständnis, sondern besitzt auch sonst Köpfchen. Im BORG St. Pölten hat er die 7. Klasse übersprungen, um schneller nach Deutschland gehen zu können. "In diesem Sommer hab’ ich halt ein bissl mehr ins Lernen investiert", sagte er zum KURIER.

Projekt in Uganda "Wir haben eine gewisse Verantwortung", meint Baumgartner, der in Uganda ein Projekt für Mütter ins Leben gerufen hat, inklusive der "Baumi Junior School" für deren Kinder.

Förderer Nagelsmann Als Baumgartner als Teenager bei Hoffenheims U23 spielte, beobachtete ihn der damalige Chefcoach Julian Nagelsmann – und holte ihn zu den Profis. Heute ist Nagelsmann deutscher Bundestrainer.