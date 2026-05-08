WM-Helden: Christoph Baumgartner im Portrait
Der Mittelfeldspieler mit Köpfchen und Herz, der einst von Julian Nagelsmann gefördert wurde und auch zu Hause mit Ehefrau Sandy die Spiele analysiert. Den 18. Teil des Gewinnspielcodes finden Sie am Ende des Artikels.
Steckbrief
- Position: Mittelfeld
- Jahrgang: 1999
- Aktueller Verein: RB Leipzig
- Größe: 1,80 m
- Seit 2020 im Nationalteam: 58 Spiele, 19 Tore, 32 Siege, 10 Unentschieden, 16 Niederlagen
Fußball-Familie
Bruder Dominik kickt beim WAC, Cousin Stefan Feiertag in Krakau. Ehefrau Sandy war selbst Fußballerin, unter anderem in Deutschland. Kennengelernt haben sich die beiden auf der Akademie in St. Pölten.
Beste Freunde
Mit Teamkollegen Michael Gregoritsch verbindet Baumgartner eine innige Freundschaft. Dessen Vater Werner war – wie für viele Teamkollegen – sein Trainer in der U21.
Klasse übersprungen
Der Mann hat nicht nur gutes Spielverständnis, sondern besitzt auch sonst Köpfchen. Im BORG St. Pölten hat er die 7. Klasse übersprungen, um schneller nach Deutschland gehen zu können. "In diesem Sommer hab’ ich halt ein bissl mehr ins Lernen investiert", sagte er zum KURIER.
Projekt in Uganda
"Wir haben eine gewisse Verantwortung", meint Baumgartner, der in Uganda ein Projekt für Mütter ins Leben gerufen hat, inklusive der "Baumi Junior School" für deren Kinder.
Förderer Nagelsmann
Als Baumgartner als Teenager bei Hoffenheims U23 spielte, beobachtete ihn der damalige Chefcoach Julian Nagelsmann – und holte ihn zu den Profis. Heute ist Nagelsmann deutscher Bundestrainer.
Teil 18/20 des Gewinnspielcodes:
2
Die Erklärung des Gewinnspiels und weitere Details finden Sie hier.
Kommentare