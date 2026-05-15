Fußballer Michael Gregoritsch im Portrait
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Zeitgeist

WM-Helden: Michael Gregoritsch im Portrait

Der 32-jährige Stürmer überzeugt seit vielen Jahren als Profi in der Deutschen Bundesliga und vor allem im Nationalteam. Sein Tor öffnete die Tür zur WM. Den 19. Teil des Gewinnspielcodes finden Sie am Ende des Artikels.

Alexander Strecha

von Alexander Strecha

15.05.26

Steckbrief

  • Position: Stürmer
  • Jahrgang: 1994
  • Aktueller Verein: Augsburg
  • Größe: 1,93 m
  • Seit 2016 im Nationalteam: 74 Spiele, 24 Tore, 43 Siege, 13 Unentschieden, 18 Niederlagen

Total sozial

Neben dem Fußball engagiert sich Gregoritsch unter anderem mit dem Spendenverein "Tor.Chance", den er mit seinem Bruder gegründet hat, um sozial schwächere Kinder und Kinder mit Downsyndrom zu unterstützen.

Nummer 12

In der ewigen Schützenliste des ÖFB liegt Gregoritsch mit 24 Toren auf Rang 12. Unmittelbar vor ihm: Sabitzer, Herzog und Sindelar.

Zweite Berührung

Man schrieb den 10. April 2010. Gregoritsch debütierte in der Bundesliga für Kapfenberg und wurde im Spiel gegen die Wiener Austria eingewechselt. Mit der zweiten Ballberührung gelang ihm ein Tor – zum 1:0.

Deutschland-Experte

Gregoritsch tingelte in seiner Karriere ganz schön herum: Hoffenheim, St. Pauli, Bochum, Hamburger SV, Augsburg, Schalke, Freiburg, Augsburg.

Das Tor zur WM

Prohaskas Spitz von Izmir, Herzogs Volltreffer gegen Schweden, und jetzt das Tor von Gregoritsch gegen Bosnien-Herzegowina zum 1:1. Mit diesem Tor schoss er Österreich zur WM.

Teil 19/20 des Gewinnspielcodes:

4

 

Die Erklärung des Gewinnspiels und weitere Details finden Sie hier

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(kurier.at)  |  Stand:
Alexander Strecha

Über Alexander Strecha

Von 1994 bis 2006 bei der Wiener Zeitung tätig, davon sieben Jahre als Ressortleiter im Sport. Danach erfolgte der Wechsel zu "Österreich", wo ich ebenfalls für Fußball zuständig war. Noch vor der EURO 2008 abgeworben vom KURIER. Das Hauptaugenmerk im Fußball liegt bei mir auf Austria Wien und dem Nationalteam.

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