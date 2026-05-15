WM-Helden: Michael Gregoritsch im Portrait
Der 32-jährige Stürmer überzeugt seit vielen Jahren als Profi in der Deutschen Bundesliga und vor allem im Nationalteam. Sein Tor öffnete die Tür zur WM. Den 19. Teil des Gewinnspielcodes finden Sie am Ende des Artikels.
Steckbrief
- Position: Stürmer
- Jahrgang: 1994
- Aktueller Verein: Augsburg
- Größe: 1,93 m
- Seit 2016 im Nationalteam: 74 Spiele, 24 Tore, 43 Siege, 13 Unentschieden, 18 Niederlagen
Total sozial
Neben dem Fußball engagiert sich Gregoritsch unter anderem mit dem Spendenverein "Tor.Chance", den er mit seinem Bruder gegründet hat, um sozial schwächere Kinder und Kinder mit Downsyndrom zu unterstützen.
Nummer 12
In der ewigen Schützenliste des ÖFB liegt Gregoritsch mit 24 Toren auf Rang 12. Unmittelbar vor ihm: Sabitzer, Herzog und Sindelar.
Zweite Berührung
Man schrieb den 10. April 2010. Gregoritsch debütierte in der Bundesliga für Kapfenberg und wurde im Spiel gegen die Wiener Austria eingewechselt. Mit der zweiten Ballberührung gelang ihm ein Tor – zum 1:0.
Deutschland-Experte
Gregoritsch tingelte in seiner Karriere ganz schön herum: Hoffenheim, St. Pauli, Bochum, Hamburger SV, Augsburg, Schalke, Freiburg, Augsburg.
Das Tor zur WM
Prohaskas Spitz von Izmir, Herzogs Volltreffer gegen Schweden, und jetzt das Tor von Gregoritsch gegen Bosnien-Herzegowina zum 1:1. Mit diesem Tor schoss er Österreich zur WM.
Teil 19/20 des Gewinnspielcodes:
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Die Erklärung des Gewinnspiels und weitere Details finden Sie hier.
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