WM-Helden: Michael Gregoritsch im Portrait

Steckbrief Position: Stürmer

Stürmer Jahrgang: 1994

1994 Aktueller Verein: Augsburg

Augsburg Größe: 1,93 m

1,93 m Seit 2016 im Nationalteam: 74 Spiele, 24 Tore, 43 Siege, 13 Unentschieden, 18 Niederlagen

Total sozial Neben dem Fußball engagiert sich Gregoritsch unter anderem mit dem Spendenverein "Tor.Chance", den er mit seinem Bruder gegründet hat, um sozial schwächere Kinder und Kinder mit Downsyndrom zu unterstützen.

Nummer 12 In der ewigen Schützenliste des ÖFB liegt Gregoritsch mit 24 Toren auf Rang 12. Unmittelbar vor ihm: Sabitzer, Herzog und Sindelar.

Zweite Berührung Man schrieb den 10. April 2010. Gregoritsch debütierte in der Bundesliga für Kapfenberg und wurde im Spiel gegen die Wiener Austria eingewechselt. Mit der zweiten Ballberührung gelang ihm ein Tor – zum 1:0.

Deutschland-Experte Gregoritsch tingelte in seiner Karriere ganz schön herum: Hoffenheim, St. Pauli, Bochum, Hamburger SV, Augsburg, Schalke, Freiburg, Augsburg.

Das Tor zur WM Prohaskas Spitz von Izmir, Herzogs Volltreffer gegen Schweden, und jetzt das Tor von Gregoritsch gegen Bosnien-Herzegowina zum 1:1. Mit diesem Tor schoss er Österreich zur WM.