Zeit für Schaufel und Streugut

Doch mit dem Gehsteig allein ist es nicht getan. Bilden sich am Dach Schneewechten oder Eiszapfen, müsse diese von den Dächern entfernt werden. Nur Warnschilder „Vorsicht Dachlawine“ aufzustellen, reicht nicht. Wird die Schneelast am Dach durch nassen Schnee oder Tauwetter gefährlich, zählt es zu den Pflichten des Hausbesitzers, diese rasch abzuschaufeln oder von einem Dachdecker oder der Feuerwehr abschaufeln zu lassen. Werden Passanten durch Dachlawinen verletzt, beziehungsweise Autos beschädigt – oder rutscht jemand am nicht gestreuten Gehsteig aus –, haftet in der Regel der Hauseigentümer. Dies kann eine Verwaltungsstrafe nach sich ziehen, aber auch bis hin zu einem gerichtlichen Verfahren mit Verurteilung führen.