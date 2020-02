Pflanzen ziehen auf der Fensterbank: Vorboten des Frühlings

Wer möchte, kann die Töpfe auch abdecken, dafür eignet sich Frischhaltefolie oder ein durchsichtiger Plastiksack. Sobald sich kleine Blätter zeigen, wird die Folie wieder entfernt, sonst wird es darunter zu feucht und es kann sich Schimmel bilden. Zum Vorziehen eignen sich wärmeliebende Gemüsesorten wie Tomaten, Paprika, Pfefferoni, Zucchini, Kürbis und Gurken, die erst nach den Eisheiligen (11.-15. Mai) ins Beet übersiedelt werden. Weiters können einjährige Sommerblumen wie Löwenmäulchen, Zinnien, Mädchenauge, Prachtwinde, Bartnelken und Levkojen gezogen werden.

Abhärten

Nach einer Zeit zeigen sich die ersten grünen Spitzen, daraus entwickeln sich die Blätter. Erst wenn sie eine gewisse Größe entwickelt haben, kann man sie langsam an die Witterung im Freien gewöhnen. Dazu stellt man sie nur tagsüber für eine Stunde ins Freie, am besten an einer geschützten Hauswand, wo der Wind den Pflänzchen nicht viel anhaben kann.„Wer ein ungeheiztes Gewächshaus hat, kann sie auch dorthin stellen und über Nacht hier lassen“, schreibt Ben Raskin. Ebenso gut eignet sich ein Frühbeet, das man tagsüber geöffnet lässt und den Deckel abends schließt. Für Balkongärtner erfüllen transparente Plastikflaschen, deren Boden man entfernt hat, denselben Zweck. Sie werden einfach über die Pflanze gestülpt. In der Nacht erhalten die Jungpflanzen so eine Schutzhülle.

Pikieren