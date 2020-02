Neuer Beruf Concierge: Luxus-Anlagen setzen auf Premium-Service

„Als Concierge musst du ständig aufmerksam und zuvorkommend sein“, sagt Vrana. Auch Mini-Aufgaben wie Türaufhalten oder Aufzugholen werden erwartet. „Das Schöne ist die Dankbarkeit der Bewohner, die du erfährst.“ Das hätte man in einem Hotel nicht.

Nachteil des Jobs: Man müsse auch zu Randzeiten, an Wochenenden arbeiten. Und was bekommt sie so über die Bewohner mit? Vrana quittiert die neugierige Frage mit einem wissenden Lächeln: Verschwiegenheit und Diskretion, das wird klar, sind für eine Concierge Voraussetzung.