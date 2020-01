Mit Grund und Boden sparsam umgehen

Wird ein Supermarkt am Ortsrand errichtet, dann führe das zu einer Zwangsmobilität. Zugleich lasse das Ortskerne verwaisen. „Wer an den Ortsrändern Böden für Einkaufszentren versiegelt, produziert Leerstand im Zentrum und mehr motorisierten Individualverkehr“, so Architekt, Kommunikationsstratege und Landluft-Obfrau-Stellvertreter Roland Wallner. Hier gute Strategien zu finden, sei Aufgabe der Bürgermeister. An sie richtet sich daher auch in erster Linie der Landluft Baukulturpreis. „Gemeinden sind die größten Bauherren, Bürgermeister die oberste Rauminstanz“, betont er. „Sie beeinflussen daher maßgeblich die baukulturelle Entwicklung Österreichs“, ergänzt Landluft-Obfrau und Studiengangsleiterin für Architektur an der FH Kärnten Elisabeth Leitner.

Best-practise-Beispiele

Gemeinden, die mit dem Landluft Baukulturpreis ausgezeichnet werden, haben das Zusammenleben nachhaltig verbessert: Die Zentren wurden belebt, Leerstand abgebaut, Zersiedelung gestoppt, es gibt Mehrfachnutzungen zur Auslastung von Geschäftslokalen, man hat sich Gedanken über das Ortsbild und die Siedlungspolitik gemacht und die Bevölkerung in den Prozess eingebunden. Die Best-Practice-Beispiele dienen dazu, dass sich möglichst viele Nachahmer finden.

Preis ausgelobt

Der Preis wird gemeinsam mit Gemeinde- und Städtebund ausgelobt. Teilnahmeberechtigt sind alle österreichischen Gemeinden. Heuer wird erstmals auch ein Sonderpreis für außergewöhnliches Engagement an Privatpersonen, Initiativen oder Firmen verliehen. Eine Jury beurteilt die Einreichungen vor Ort. Einreichschluss ist der 23. März. Die Preise werden am 21. Februar 2021 verliehen. Infos: www.landluft.at