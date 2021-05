Ein Insider erzählt: So wohnt Kamala Harris

Ebenfalls im Erdgeschoss: ein Sun Room, der an die Bibliothek anschließt, und der mit seinen großen Fenstern besonders viel Sonnenlicht zulässt. Die Hauptküche steht im Keller. Hier bereiten Köche und Personal die Bewirtung bei großen Events zu. Auch im ersten Stock befindet sich eine Küche, die sei allerdings klein, aber fein. „Die Vizepräsidentin liebt es zu kochen und so zu entspannen“, so Dufour. Ihn selbst begeistert nicht nur der Garten, der zum Spazieren einlädt, sondern besonders die große Veranda, die sich um eine Ecke der Residenz biegt. „Der beste Platz im ganzen Haus“, weiß er. Perfekt, um friedvolle Stunden zu genießen. Aber zugleich geeignet für Cocktailpartys oder ein privates Dinner – Mrs. Gore saß hier etwa einst mit Hillary Clinton zu Tisch.

Dekoriert werden darf das Haus von jeder Familie, die einzieht, nach eigenen Vorstellungen. Dufour vermutet, Harris’ Einrichtungsstil werde „sehr anspruchsvoll und zugleich einfach gehalten und clean“ sein, ergänzt durch moderne Kunst, die Museen zur Verfügung stellen. Den Pool verdankt die Demokratin, die zuvor im noblen und Star-gespickten Brentwood in Los Angeles lebte, hingegen einem Republikaner: Dan Quayle ließ ihn einbauen. Harris werde das Haus lieben, so Dufour. Und hat noch einen guten Tipp parat: zweimal im Jahr die Nachbarn einzuladen. Ein Hubschrauber-Landeplatz erfordere durchaus Verständnis ...