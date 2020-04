Denkmalschutz: Wenn der Zombie aus dem Frühbarock erwacht

Ebenso zur Aufgabenstellung gehörte, jene Teile, die sich in schlechtem oder historisch nicht wertvollem Zustand befanden, durch moderne Bauteile zu ersetzen. „Insbesondere wenn dies der Nutzung des Objektes dient bzw. für die Funktion des Objektes unumgänglich ist“, so Schandl. So wurde der Eingangsbereich mit Stiegenhaus und Lift barrierefrei und modern gestaltet. Für die Architektin bildet diese zeitgemäße Sprache „einen Kontrast zum alten Baubestand und erzeugt somit ein Spannungsfeld, wobei beide Bauteile dadurch an optischem Wert gewinnen“.