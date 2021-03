Camilla zeigt ihr royales Home-Office Büro

Während das Interview mit Meghan und Harry um die Welt geht, agiert Herzogin Camilla auf Instagram auch fast demonstrativ aktiv. Sie nahm Anfang der Woche an einer Videositzung teil und zeigt das nun mit einem Foto auf der Social Media Plattform.

Dabei ist ihr Zimmer im Clearence House, das sie mit Prinz Charles bewohnt, so gut zu sehen wie selten. Helle Farbtöne in Beige dominieren den Raum, gepaart mit edlem Holz. Von so einem Home-Office Raum können viele wohl nur träumen.