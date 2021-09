Wie Starfotograf Steve McCurry um die Welt reist

Zum ersten Mal kam ich mit dem im Original gelesenen Buch „The Great Railway Bazaar“ („Basar auf Schienen: Eine Reise um die Welt“) in Indien in den späten 70er-Jahren in Berührung und war sofort gefesselt von den Geschichten und begeistert von der Schreibweise. Ich war zwei Jahre lang mit der Bahn auf dem Subkontinent unterwegs und konnte so viele seiner Erlebnisse nachempfinden. Später haben wir an einigen Büchern und Artikeln sogar zusammengearbeitet.

